Argentina fue cuarta en el primer Mundial de futsal femenino

Tras una gran actuación en la Copa Mundial Femenina de Futsal, la Selección Argentina cerró su paso mundialista al caer este domingo 5-1 ante España en la disputa por el tercer puesto.

El gol para Argentina lo convirtió Silvina Espinoza y nuevamente en la formación inicial estuvo la santotomeña Carina “Becha” Núñez, capitana del elenco que dirige Nicolás Noriega.

El encuentro se disputó en el estadio PhilSports Arena, de Filipinas, y contó con el arbitraje de Kimberly Valverde, de Costa Rica.

El combinado nacional llegó a este compromiso luego de caer ante Portugal en las semifinales del certamen, mientras que el seleccionado español fue derrotado por Brasil por 4-1 en la restante semifinal.

“Vinimos a este partido con la misma alegría, sabíamos que teníamos que cambiar el chip. Queríamos llegar al final del torneo, nos tocó jugar por el tercer puesto y no pudimos sacarlo adelante, España es una gran selección. Pero estoy contenta por mis compañeras porque sabemos que dejamos todo.”, sostuvo Mailén Romero, integrante del equipo argentino.

El título quedó para Brasil que le ganó la final a Portugal 3 a 0.