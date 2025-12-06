Alerta amarilla por tormentas fuertes en Corrientes y brusco cambio de temperatura

Las altas temperaturas no dan tregua en la provincia, para este fin de semana se espera un brusco cambio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta amarilla por tormentas fuertes para este domingo y lunes. Con la llegada de vientos por el sureste, se espera una reducción de hasta 10°C que ronde entre los 21°C y los 26°C.

Durante la semana, en Corrientes se vivieron jornadas con mucho calor, este sábado alcanzó los 36°C y los pronósticos indican que para este domingo continúan en alta hasta la tarde cuando ingresen vientos por el sector sureste. Por lo que pasará de 36°C a 26°C durante la noche, estarán acompañadas de tormentas fuertes de hasta un 100% de probabilidad.

Archivo Marcos Mendoza

Para el lunes se espera una jornada lluviosa, con un 70% durante la madrugada, mañana y tarde. Las precipitaciones y los vientos por el sur prometen un día con temperaturas templadas que van desde los 21°C a los 26°C de máxima.

Alerta amarilla

Este domingo se anuncia tormenta en un sector de la provincia. Fuente: SMN

La alerta amarilla para este domingo rige en Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.

Según el ente nacional: “el área será afectada por lluvias persistentes y tormentas de variada intensidad. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos”.

Por lo que se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

Mientras que para el lunes se prevé alerta amarilla en toda la provincia.