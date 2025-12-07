Guille Valdés reveló qué es lo que más le molesta de Marcelo Tinelli

La noche del sábado en la mesa de Mirtha Legrand tuvo momentos de confesiones inesperadas. Guillermina Valdés se sentó frente a la diva y no esquivó ninguna pregunta: habló de su presente sentimental, de su relación con Marcelo Tinelli y de lo que más le molesta del conductor.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó de frente: “¿Estás enamorada?”. Sin vueltas, la actriz de El Divorcio del Año respondió: “No, no estoy enamorada, una pena, porque está bueno estar enamorada”.

La charla siguió con un repaso por su historia con Marcelo Tinelli. “¿Cuánto tiempo estuviste con Tinelli?”, consultó Mirtha. “Casi diez años y nos separamos ya hace casi cuatro, hace un montón. Ambas separaciones las acepté”, dijo Guille, haciendo referencia también a su ruptura con Sebastián Ortega.

EL PUNTO DEL CONFLICTO ENTRE GUILLERMINA VALDÉS Y MARCELO TINELLI: LA SOBREEXPOSICIÓN DE LOS HIJOS

Uno de los momentos más fuertes de la noche llegó cuando María Julia Oliván le preguntó por la seguridad de su hijo tras la denuncia de Juana, la hija de Tinelli y Paula Robles, por supuestas amenazas. “¿Pusiste seguridad para tu hijo o tomaste alguna medida?”, indagó la periodista.

Fue entonces cuando Valdés confesó tajante: “No, yo siempre el desencuentro que tuve con Marcelo es que yo no comparto la sobreexposición de los hijos”. Así, dejó en claro cuál fue el mayor punto de conflicto con el conductor.

“¿Pero no lo dejas participar en el reality?”, repreguntó Oliván y Valdés explicó: “Nunca quise, en realidad, pero no por algo en particular con ese reality. Me parece que hoy estamos en un momento de la humanidad en donde no sabemos las consecuencias que van a tener estos niños con tanta tecnología”.

Con estas palabras, Guille Valdés dejó en claro su postura sobre la exposición mediática de los menores y marcó distancia con la forma en que Tinelli maneja la vida pública de sus hijos.

