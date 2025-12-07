Bordón debutó en la principal Liga de España

El base correntino de 21 años, Dylan Bordón, debutó en la Liga ACB, la principal competencia que tiene el básquetbol de España.

El jugador de la selección Argentina, surgido de San Martín de Corrientes, integra el equipo de La Laguna Tenerife que perdió 72 a 71 frente a Real Madrid.

Para Bordón fueron los primeros minutos en cancha en el equipo principal de Laguna Tenerife. En la primera que tocó el balón, cortó la línea de pase y anotó su primer doble en la máxima categoría del básquet español.

Laguna Tenerife sufrió la ausencia de Marcelinho Huertas (molestias en la fascia plantar) y Joan Sastre (un virus gastrointestinal durante la semana), así Bordón ingresó en la rotación y estuvo casi 10 minutos en cancha. El correntino terminó con 2 puntos y 3 recuperos.

El triunfo del Real Madrid , que contó con los argentinos Facundo Campazzo y Gabriel Deck, se dio por un doble, en el segundo final de Sergi Llull.

Bordón está desde el 2022 en España. Jugó en el Gran Canaria y ahora está Tenerife. Además, viene de ser parte del seleccionado argentino que enfrentó a Cuba en el inicio de las eliminatorias al Mundial Qatar 2027.

