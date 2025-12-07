Cayó en Misiones el líder de la banda delictiva “Las Víboras de Corrientes”

Un hombre de 35 años, señalado como cabecilla de la banda delictiva “Las Víboras de Corrientes”, fue detenido cuando se encontraba en un asentamiento de Garupá en la provincia de Misiones.

El procedimiento ocurrió cuando efectivos policiales desplegaron un operativo en un asentamiento ubicado debajo de un tendido de alta tensión, entre ese sector y el barrio Piedra Blanca.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron al hombre, quien intentó escapar hacia una parada de colectivos al advertir la presencia policial.

Tras un rápido accionar, fue interceptado e identificado como César E., de 35 años, considerado presunto líder de la organización criminal, con ramificaciones en Corrientes, Santa Fe y Chaco.

Durante la requisa, los agentes secuestraron una billetera con 20 billetes de 100 dólares, un billete de 10 dólares, uno de 1 dólar, un total de 217.000 pesos argentinos, y un teléfono celular iPhone. Todos los elementos quedaron formalmente incautados.

Tras consultas con fuerzas federales y autoridades de la provincia de Corrientes, se confirmó que el detenido registra antecedentes vinculados a distintos ilícitos.

Por lo tanto, quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación sobre la estructura criminal que integraría.