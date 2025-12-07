Susto durante una muestra de danza en un teatro: se descompensaron más de 20 chicos

Un evento privado en un teatro de Flores con más de 300 invitados terminó con más 20 adolescentes descompensados por falta de ventilación.

El hecho ocurrió este domingo en Avenida Rivadavia 8642. Las victimas, de entre 13 y 15 años, sufrieron hipotensión y desmayos. La mayoría de los afectados eran bailarinas que participaban del espectáculo.

El SAME desplegó cinco ambulancias para atender la situación. Los equipos médicos realizaron controles clínicos y asistieron a 16 pacientes en el lugar, entre ellos una adolescente de 15 años, que estaba acompañada por un adulto de 23.

Según el reporte oficial, la falta de ventilación en el interior del recinto fue el principal factor que provocó los cuadros de hipotensión y los desmayos entre los jóvenes.

Los médicos del SAME continuaron con los controles a los menores afectados, mientras el resto de los asistentes permanecía en el lugar bajo observación.

TN