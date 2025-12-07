Mandiyú sacó ventaja en su visita a Benjamín Matienzo

Mandiyú dio vuelta el marcador y le ganó como visitante a Benjamín Matienzo de Goya 3 a 1 en el partido de ida de la Segunda Etapa del Torneo Regional Federal Amateur de fútbol.

El encuentro se disputó este domingo en el estadio José E. Pezzelato de Goya comenzó con ventaja para el local a los 4 minutos, pero Mandiyú reaccionó rápido y en el complemento marcó la diferencia. La revancha se jugará el próximo fin de semana en cancha de Boca Unidos.

El partido comenzó con buen ritmo, con emociones y en 8 minutos se marcaron dos goles. A los 4, un centro desde el sector izquierdo del ataque goyano por parte de Sebastián González se desvió en el jugador de Mandiyú Tomás González y terminó venciendo su propio arco. El Albo contestó a los 8, con un cabezazo de José Sosa que no pudo ser rechazo por un defensor local que se cayó cuando intentó despejar.

El cotejo ganó en intensidad y lucha pero perdió fútbol y se vieron pocas situaciones para convertir. Milton Ferreyra, arquero del Albo, tuvo dos intervenciones muy buenas para evitar la caída de su arco, mientras que Lautaro Mendoza, a los 37 minutos, estrelló un remate en la base del palo izquierdo del arco defendido por Arnaldo Pérez y sobre el final de la etapa, un centro rasante de Hernán Valenzuela no pudo ser conectado por sus compañeros frente al arco local.

En el complemento, Mandiyú ganó en protagonismo frente a un rival que lentamente se fue retrasando en el campo de juego. Sin embargo, la primera situación para desnivelar la tuvo local. A los 5 minutos, Ferreyra salió fuera del área para cortar un ataque pero su remate dio en Maximiliano Gauna y la pelota casi termina dentro del arco del algodonero.

El segundo gol llegó a los 25 minutos. Un centro desde la derecha de Juan Solís lo encontró bien parado a Lautaro Mendoza que de cabeza batió al arquero local.

Mandiyú tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja con un remate de Ticiano Martínez que pegó en el travesaño y un tiro libre de Gustavo Ojeda que exigió al 1 local, en tanto que Ferreira volvió a salvar a su arco frente a un tiro rival.

En tiempo de descuento, a los 51 minutos, el recién ingresado Juan Romero Chiape, conectó de cabeza un centro de Gustavo Ojeda, la pelota pasó por arriba de Pérez e ingresó por el segundo palo al arco local para establecer el 3 a 1 final.

Igualdad en Bella Vista

En Bella Vista, el local Rivera del Paraná empató con San Lorenzo de Monte Caseros en 1 tanto en uno de los partidos de ida de la Segunda Etapa en la Región Litoral Norte.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. El marcador se abrió a los 15 minutos para el local con un tiro penal de Martín Alegre, mientras que la igualdad la estableció Bruno Ponce, con una perfecta ejecución de tiro libre, a los 28.

La revancha se jugará el próximo fin de semana en Monte Caseros. El ganador de este cruce, enfrentará al vencedor de Mandiyú - Benjamín Matienzo.