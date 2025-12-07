Corrientes: detuvieron a un joven y recuperaron electrodomésticos robados

La Policía de Corrientes informó este domingo que detuvieron a un joven y recuperaron una heladera y una cocina que habían sido robadas de una vivienda en la capital correntina.

El hecho se inició tras la denuncia de un hombre que había sufrido un robo en su domicilio ubicado por Turín y Cirilo Blanco.

Ante el hecho, los efectivos iniciaron un recorrido por el sector, lo que permitió identificar y detener a un joven identificado como A. Aguirre, de 20 años, conocido en el barrio por el alias “Tuqui”.

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar una heladera con freezer marca GAFA y una cocina de cuatro hornallas marca ORBIS, elementos que habían sido sustraídos de la vivienda del denunciante.

Una vez finalizados los trámites de rigor, los electrodomésticos serán restituidos a su propietario. En tanto, Aguirre quedó a disposición de las autoridades judiciales de turno.