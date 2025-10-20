Puente Paso de los Libres: exigen al Gobierno Nacional un diagnóstico técnico y un plan de obras para el corredor internacional

El senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, presentó este lunes una iniciativa en la Cámara Alta solicitando al Poder Ejecutivo Nacional precisiones urgentes respecto de la situación del Puente Internacional “Agustín P. Justo – Getúlio Vargas”, una infraestructura clave que conecta las ciudades de Paso de los Libres (Argentina) y Uruguaiana (Brasil).

El proyecto busca "arrojar claridad sobre el estado del Puente y su mantenimiento, además de impulsar hacia adelante el proceso para realizar una obra de semejante envergadura", indicó Vischi. El senador señaló que la provincia de Corrientes y el municipio de Paso de los Libres pueden "acelerar soluciones", pero para ello es necesario que el Estado Nacional defina el camino a seguir.

Consultas a Jefatura de Gabinete y carteras nacionales

La iniciativa está dirigida a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a las carteras de Relaciones Exteriores, Economía, y a los organismos responsables, abarcando varios aspectos cruciales sobre la infraestructura binacional:

Solicitud de Brasil: Pregunta sobre el estado de la solicitud del gobierno brasileño para realizar obras de reparación y mejora .

Diagnóstico y Financiación: Solicita un diagnóstico técnico actualizado del estado del Puente , qué obras están previstas y su fuente de financiamiento .

Gestión: Consulta si se prevé un mecanismo binacional de gestión de la aduana de Paso de los Libres .

Impacto Logístico: Interpela sobre las acciones previstas para mitigar impactos en el comercio exterior, el tránsito vecinal y los tiempos logísticos durante la ejecución de los trabajos.

Vischi concluyó enfatizando la importancia del corredor: "El Puente Internacional Paso de los Libres es fundamental para la integración, el comercio y la vida cotidiana de ambas orillas... Debemos asegurar la continuidad, segura y eficiente, de este corredor internacional clave para la Provincia y para la Nación”.