Elecciones a intendente en Esquina: quién lidera la intención de voto, según los últimos sondeos

A pocos días de las elecciones a intendente en la ciuda de Esquina, el especialista en opinión pública y titular de la consultora Nordeste, Andrés Rabossi, afirmó que el candidato de Vamos Corrientes, Arnoldo Rohner, lidera las preferencias con una ventaja de 20 puntos sobre su inmediato competidor.

Rabossi detalló que el muestreo realizado el 10 de octubre reflejó una “tendencia muy marcada” a favor de Rohner. Sostuvo que, en escenarios de estas características, "es casi imposible que se modifiquen estos números".

El consultor se defendió de las críticas pasadas por sus pronósticos, como el triunfo de Juan Pablo Valdés en primera vuelta, y aseguró que sus análisis van más allá de un número de una encuesta, al medir "un montón de variables".

Consolidación y factor Gobierno provincial

Rabossi remarcó que en Esquina se observa un candidato consolidado que "propone una opción distinta a la actual gestión municipal", en referencia a Arnoldo Rohner. Agregó que otros tres candidatos se disputan el segundo lugar en la elección.

El especialista señaló que la cercanía del candidato con el Gobierno provincial es un factor clave en la intención de voto. "El que tiene el apoyo, en este caso de Juan Pablo Valdés, cuenta con una ventaja", aclaró Rabossi a TN Esquina, al indicar que el electorado considera "muy importante que el intendente y el gobernador sean del mismo espacio político”.

Para cerrar, el titular de Nordeste se refirió a los políticos que buscan volver a ocupar cargos, afirmando que "hoy la sociedad reclama nuevas habilidades que los viejos políticos no tienen. En la política, los ciclos se cumplen y es difícil aceptarlo".

Cinco listas oficializadas