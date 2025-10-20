"Juanjo" Ibañez defiende un cinturón y anticipa otra batalla

La cuenta regresiva para otra edición de la Batalla del Puente anticipa una propuesta para revalidar títulos y confirmar el momento de varios luchadores destacados del país.

El próximo sábado 1 de noviembre en las instalaciones del Club Córdoba, vuelve la jaula y se reedita uno de los espectáculos de artes marciales mixtas de mayor crecimiento y nivel en el mundo.

En el combate principal, otra vez estará en acción el correntino "Juanjo" Ibáñez, enfrentado al santafesino Jesús "Mapache" Ru, con el local defendiendo el cinturón de la franquicia.

El luchador correntino tuvo compromisos internacionales en los últimos meses, con buenos resultados, ganándose un lugar de privilegio entre los valores de la región.

En una de las peleas de semifondo Pablo "El Niño" Flores se medirá en la jaula ante Elías Ru, santafesino y hermano de Jesús, consolidando la noche en una escena nacional entre exponentes destacados de las artes marciales mixtas. Este título de la franquicia está vacante.

En otra preliminar sobresaliente, Valeria "Foxi" Ibáñez también pondrá en juego su cinturón, esta vez ante Katherine "La 22" Mansilla.

Un total de 15 combates en todas las categorías, entre ellas de MMA profesional y semi profesional, kickboxing semipro y MMA amateur conformarán esta nueva velada, única para el NEA, confirmando al MMA como uno de los deportes que más creció en los últimos años.

Con respecto a los puntos de ventas físicos y otras alternativas para no perdértelo. En Corrientes, se podrán adquirir las entradas anticipadas en Yvy Club (Alta Gracia 2332), Dojo Guerreros (Av. Ayacucho 2049), Hexagon Gym (Avenida Maipú 1348 y Av. Godor Ruiz 2589), Aire Libre (Av. Tte. Ibáñez 1602), Barbería Brutus (Gdor. Ruiz 2395) y Ricky Repuestos (Av. Centenario 4478).

Por su parte, los puntos de venta de entradas anticipadas en la ciudad de Resistencia, son los siguientes: MMA Lab (Alice Le Sarge 636), Alma de Chipá (9 de Julio 209) y Fighter (Ameghino 45, local 21).

Existe una pre-venta para los interesados en adquirir las entradas, a través del sitio www.clubtix.ar.