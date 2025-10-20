Agustín Romero logró la medalla de bronce en el Challenger de Rosario

El tenismesista correntino Agustín Romero consiguió el tercer puesto en el Challenger de Rosario, parada previa al último certamen nacional que se desarrollará en el Cenard, el Abierto de la República.

Romero accedió al podio en la categoría sub 23, con ajustada derrota en semifinal ante el representante de la Federación Metropolitana (Fetemba) Mateo Vildoza. El resultado fue 3 a 2, con parciales 11-9; 9-11; 10-12; 11-9 y 8-11. Previamente había sorteado la instancia de zona, en partidos cerrados lo que marcó la alta competitividad del certamen.

En tanto en la categoría Todo Competidor (mayores), la participación del representante de la Federación correntina de Tenis de Mesa llegó a octavos de final.

El correntino viene de cumplir una buena tarea en el circuito misionero, donde la semana pasada dejó su marca en el torneo desarrollado en la ciudad de Puerto Rico.

Abierto de la República

El 21 de noviembre comienza el certamen más importante del Tenis de Mesa del país, el abierto de la República que se extenderá hasta el 24.

Como todos los años, el certamen cuenta con la participación de las más importantes paletas del país, que en su mayoría compiten en los certámenes europeos en representación de clubes de diferentes países.