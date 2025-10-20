Corrientes: inició el juicio por usurpación de autoridad contra el exintendente de Mercedes, Diego Caram

Se inició este lunes el juicio oral contra el exintendente de la ciudad correntina de Mercedes, Diego Martín Caram, y el actual presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD), Carlos Roberto Sánchez, por hechos ocurridos en julio de 2024.

Ante el juez de Juicio subrogante, Martín José Vega, el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Adrián Aurelio Casarrubia, ratificó su acusación y la calificación de los delitos.

Acusación del fiscal Casarrubia

La Fiscalía de la UFIC-Mercedes acusa a:

Diego Martín Caram: por usurpación de autoridad y desobediencia a órdenes de autoridades en concurso ideal, en carácter de a utor material .

Carlos Roberto Sánchez: por los mismos delitos anteriores, en carácter de partícipe necesario, y como autor material del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.

Luego de los alegatos iniciales de la Fiscalía y las defensas (ejercidas por los Dres. Juan Ignacio Karam y Nahuel Ávalos por Caram, y los Dres. Pablo Fleitas y Jaquelina Medina Alegre por Sánchez), se dio inicio a la ronda de testigos.

Declaración de la intendente Juana Elba Gauto

La primera testigo en declarar fue la actual Intendente Municipal, Juana Elba Gauto. Su testimonio se extendió por cerca de tres horas, donde depuso sobre su intervención en la denuncia y la participación de ambos acusados, conforme a su función institucional.

La intendente detalló los actos administrativos recabados durante la investigación y en los que participó. Posteriormente, declaró un empleado municipal que estuvo presente durante los hechos, quien relató lo que pudo observar en aquella jornada.

La audiencia continuará este jueves con la declaración de otros empleados del municipio y periodistas ofrecidos por la Fiscalía.