Freestyle en la Costanera: Corrientes vibró con la final “VDF de Costa a Costa” y el triunfo de "Leandromuere solo"

La Costanera de Corrientes fue escenario de la gran final de la competencia de freestyle “VDF de Costa a Costa”, en el marco de la quinta edición del festival Crew Corrientes. El evento, organizado por la Municipalidad de Corrientes, consolidó a la ciudad como un referente del arte urbano en el Litoral.

La jornada, que se desarrolló el domingo en Punta Tacuara (Costanera y Pago Largo), reunió a freestylers de toda la provincia, con jóvenes participantes provenientes de Ituzaingó, Saladas, Goya, Virasoro y Capital. Además, se rindió un homenaje al histórico referente del género, Juan Ortelli.

Ganadores y crecimiento provincial

Los filtros y la batalla de outfits dieron inicio a una verdadera fiesta cultural juvenil que contó con más de 20 competidores del interior provincial.

El ganador del primer puesto fue “Leandromuere solo”, quien se llevó un premio de $100.000, una remera de Emportate y una producción musical. El segundo lugar fue para “BQ” ($70.000) y el tercer puesto para “EXE DK” ($30.000).

El subsecretario de Desarrollo y Producción Cultural, Federico Maceri, destacó el crecimiento del movimiento, que nació en la Plazoleta Casco como un "encuentro de amigos con un sueño" y hoy es un "punto de referencia en el litoral".

“Los jóvenes se han desarrollado, tuvieron las herramientas y el acompañamiento institucional para que su competencia de barrio, de esquina, se convierta en un producto cultural reconocido en toda la provincia”, agregó el funcionario de la gestión de Eduardo Tassano.

Plataforma para nuevos artistas

El Festival Crew Corrientes, que ya ha servido como escenario para más de cien jóvenes, también contó con las presentaciones de JuanchyDGK, Yeax, Alon, Chizzo, Maru Cervin y la participación especial de Wall to Wall Battle.

La final de la competencia dejó en claro que el freestyle correntino atraviesa su mejor momento, con una "vara muy alta para lo que se viene", y reafirmó el compromiso municipal con la promoción de la cultura joven y las expresiones artísticas urbanas.