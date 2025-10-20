La Fundación River Plate llega a Corrientes con la Escuela de Formadores

El martes 28 y el miércoles 29 de octubre la Fundación River Plate llega a la ciudad de Corrientes con la “Escuela de Formadores”, una capacitación integral para líderes deportivos y sociales de todas las disciplinas deportivas.

La actividad se realizará los dos días, de 9 a 18 hs., en la sede de la Secretaría de Deportes (Rivadavia 240) con la colaboración del banco BBVA Francés, la Liga Correntina de Fútbol (LCF), la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) y la Secretaría de Deportes del Gobierno de la Provincia de Corrientes.

Se trata de una capacitación libre y gratuita destinada a la formación de líderes de todas las disciplinas deportivas donde se van a abordar aspectos sociales, institucionales y deportivos.

En cuanto a los contenidos que se tratarán durante las dos jornadas de capacitación son:

Eje deportivo: metodología de entrenamientos; armado según edades.

Eje social: psicología deportiva; situaciones problemáticas; familia; género y deporte; deporte y discapacidad

Eje institucional: educación financiera; misión visión y valores; armado institucional; comisión directiva.

Las personas interesadas en participar, deben inscribirse en el formulario de la dirección https://forms.gle/sfVieBRLEK3CNoPj8 y en el caso de requerir más información pueden escribir a clubes@fundaciónriver.org.ar.