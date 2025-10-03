Demoraron a un joven armado que trató de evadir a la Policía

Un joven de 26 años, fue demorado en el barrio Doctor Montaña este viernes por la mañana, luego que buscó alejarse con rapidez al ver un móvil policial, tras lo cual se comprobó que se domicilia en el otro extremo de la ciudad y que además llevaba consigo dos cuchillos.

Personal de Comisaria 14° Urbana, en recorridas en prevención de ilícitos,observaron a una persona por Avenida Larratea y Alcorta, el cual corrió hacia la banda opuesta, ante la presencia del patrullero, lo cual llamó la atención de los funcionarios.Procedieron a su identificación tratándose de un ciudadano de 26 años con domicilio en el Barrio Sol de Mayo, quien no pudo justificar su permanencia en el lugar al responder con contradicciones y evasivas.Además, en un palpado superficial entre sus prendas de vestir a la altura de la cintura encontraron dos cuchillos, lo que motivo a su demora por infringir normas contravencionales.