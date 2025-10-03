Derrota de San Martín en Comodoro Rivadavia

San Martín cerró su primera salida a la ruta en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 sin triunfos. Este viernes, en el estadio Socio Fundadores, perdió frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 81 a 65 para acumular su segunda caída en tres presentaciones.

El chileno Sebastián Carrasco con 19 puntos (3 de 7 en triples) terminó siendo la figura del encuentro. Mientras que en San Martín se destacaron en el goleo Víctor Fernández y Lautaro Berra con 13 tantos cada uno.

En la previa del partido, el DT Gabriel Revidatti sostuvo que principal problema a solucionar en su equipo es la fluidez en ataque.

La afirmación llegó después de los pobres 56 puntos que le marcó a Boca Juniors hace 48 horas, sin embargo en el sur del país, la ofensiva fue el principal déficit en el rojinegro. En los tiros de 2 puntos mostró un 66% de eficacia (20 de 30) y en los triples llegó al 21% (4 de 19).

El partido comenzó con un espejismo de velocidad y conversiones rápidas, lentamente el encuentro se trabó y el marcador quedó clavado 15 a 12 al finalizar el primer cuarto.

En el segundo capítulo, con una doble conducción, Víctor Fernández tuvo mayor disponibilidad para sus tiros y el Rojinegro se adelantó 24 a 23.

La respuesta del local llegó con una defensa zonal, impidió que el rival ponga la pelota en la zona pintada, y con el goleo de Emiliano Toretta nuevamente pasó a comandar el marcador 37 a 30 al concluir el período.

En el regreso del descanso largo, San Martín apostó por la potencia de Reginal Becton. El pivote dominó el juego interior pero llegó a las cuatro faltas y tuvo que ir al banco.

Berra tardó unos minutos, pero después también desequilibró en el ataque para mantener cerca a San Martín (50-46).

Los triples le permitieron a Gimnasia distanciarse por ocho (56-48) después de 30 minutos.

Gimnasia ajustó la marca cerca de su aro y cortó los circuitos correntinos que mostró problemas para llegar al gol.

Carrasco, que debutó en la Liga Nacional, ganó en confianza y con los tiros a distancia terminó de definir el pleito.

Ahora San Martín regresará a Corrientes pero volverá a la ruta para sus próximos dos compromisos. El 12 visitará a San Lorenzo y el 14 hará lo propio con Ferro. Mientras que el 19 recibirá a Unión de Santa Fe.