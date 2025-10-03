¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Educación secundaria Instituto Oncológico Papa Francisco triple crimen
LIGA NACIONAL DE BÁSQUETBOL

Derrota de San Martín en Comodoro Rivadavia

El rojinegro tuvo otra floja producción ofensiva y cayó frente a Gimnasia 81 a 65.

Por El Litoral

Viernes, 03 de octubre de 2025 a las 22:50
Gentileza Gimnasia de Comodoro

San Martín cerró su primera salida a la ruta en la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 sin triunfos. Este viernes, en el estadio Socio Fundadores, perdió frente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia 81 a 65 para acumular su segunda caída en tres presentaciones.
El chileno Sebastián Carrasco con 19 puntos (3 de 7 en triples) terminó siendo la figura del encuentro. Mientras que en San Martín se destacaron en el goleo Víctor Fernández y Lautaro Berra con 13 tantos cada uno.
En la previa del partido, el DT Gabriel Revidatti sostuvo que principal problema a solucionar en su equipo es la fluidez en ataque.
La afirmación llegó después de los pobres 56 puntos que le marcó a Boca Juniors hace 48 horas, sin embargo en el sur del país, la ofensiva fue el principal déficit en el rojinegro. En los tiros de 2 puntos mostró un 66% de eficacia (20 de 30) y en los triples llegó al 21% (4 de 19).
El partido comenzó con un espejismo de velocidad y conversiones rápidas, lentamente el encuentro se trabó y el marcador quedó clavado 15 a 12 al finalizar el primer cuarto.
En el segundo capítulo, con una doble conducción, Víctor Fernández tuvo mayor disponibilidad para sus tiros y el Rojinegro se adelantó 24 a 23.
La respuesta del local llegó con una defensa zonal, impidió que el rival ponga la pelota en la zona pintada, y con el goleo de Emiliano Toretta nuevamente pasó a comandar el marcador 37 a 30 al concluir el período.
En el regreso del descanso largo, San Martín apostó por la potencia de Reginal Becton. El pivote dominó el juego interior pero llegó a las cuatro faltas y tuvo que ir al banco.
Berra tardó unos minutos, pero después también desequilibró en el ataque para mantener cerca a San Martín (50-46).
Los triples le permitieron a Gimnasia distanciarse  por ocho (56-48) después de  30 minutos.
Gimnasia ajustó la marca cerca de su aro y cortó los circuitos correntinos que mostró problemas para llegar al gol.
Carrasco, que debutó en la Liga Nacional, ganó en confianza y con los tiros a distancia terminó de definir el pleito.
Ahora San Martín regresará a Corrientes pero volverá a la ruta para sus próximos dos compromisos. El 12 visitará a San Lorenzo y el 14 hará lo propio con Ferro. Mientras que el 19 recibirá a Unión de Santa Fe.

