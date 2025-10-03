Forestadora Tapebicuá vuelve a operar con todos sus empleados tras un acuerdo salarial

Tras un largo conflicto que se inició en agosto con la paralización de la producción, los trabajadores de la forestadora Tapebicuá en la localidad correntina de Virasoro lograron un principio de acuerdo con la empresa. La noticia clave es que se mantienen todos los puestos laborales de los más de 400 empleados afectados.

Según explicó Domingo Paiva, representante de la Unión de Sindicatos de la Industria de la Madera de la República Argentina (Usimra), el cronograma establece que los empleados realizarán tareas de cuatro horas en dos turnos durante octubre y noviembre.

Respecto a los salarios, se logró un esquema beneficioso: los trabajadores percibirán un 80% del salario básico, pero solo se les descontará la obra social y sepelios. Esto significa que "el 17% del aporte previsional irá al bolsillo de los trabajadores", además de que no tendrán descuento de la cuota sindical, detalló Paiva a radio Sónica de Virasoro.

El gremialista se mostró optimista, al destacar que los nuevos accionistas tienen la clara intención de "reactivar la planta y los trabajadores volverán a trabajar en su totalidad".

Subsidio provincial y pagos atrasados

Un punto clave para el sostenimiento del acuerdo fue el compromiso del Gobierno provincial. Paiva recordó que la semana pasada mantuvieron una reunión con el gobernador Gustavo Valdés y la ministra Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur, quienes garantizaron el mantenimiento del subsidio provincial durante los meses de octubre y noviembre.

En cuanto a la deuda salarial, el gremialista confirmó que a partir de la próxima semana los trabajadores comenzarán a percibir la quincena atrasada y el aguinaldo. Además, se elaboró un calendario de pago para que perciban una parte del salario cada 10 días, brindando un alivio económico inmediato a las familias de Virasoro.