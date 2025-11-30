La Federación Económica de Corrientes realizó su cena anual

La Federación Económica de Corrientes (FEC) realizó su cena anual y reconoció la trayectoria de José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín y titular de Copra S. A., la principal exportadora de arroz de la provincia. La celebración reunió a empresarios y autoridades. Renovado compromiso para ampliar la producción arrocera en 2026.

El presidente de la entidad, Jorge Gómez, dio la bienvenida y abrió formalmente la velada. En su discurso, resaltó el rol del empresariado local y el espíritu de trabajo conjunto que impulsa la FEC. La presencia del gobernador Gustavo Valdés y del intendente de la capital, Eduardo Tassano, reforzó ese espíritu..

La cena anual de la FEC reunió a representantes del comercio, la industria, el turismo, las economías regionales y los servicios. Se analizó el contexto nacional, los desafíos para la inversión y las oportunidades que ofrece la provincia en un escenario económico en transición.

Con Valdés y Tassano, las conversaciones incluyeron temas de infraestructura, competitividad y políticas para fortalecer la producción local.