Corrientes: Tn Platex cerró una línea de confección y despidió a 20 empleados

La firma textil Tn Platex, ubicada en la localidad correntina de Monte Caseros, confirmó el cierre de su área de confección de prendas deportivas y ropa interior, dejando como resultado 20 despidos entre los 36 operarios afectados, mientras los trabajadores restantes serán reubicados en otras secciones de la planta.

Reestructuración interna y cambio de foco productivo

Las desvinculaciones se realizarán con indemnizaciones acordadas entre la empresa y los sindicatos, vinculadas a la retracción del consumo doméstico y al descenso de las ventas de indumentaria que aceleraron el proceso de reorganización.

Con la eliminación del sector de confección, 16 empleados serán asignados a telares e hilandería, mientras que otro grupo prefirió acogerse a un acuerdo indemnizatorio en lugar de aceptar la reubicación interna.

El delegado gremial, Rubén López, explicó que el cierre permitirá liberar espacio para instalar nuevas máquinas destinadas exclusivamente a la fabricación de telas.

López indicó que la maquinaria trasladada llegaran desde las plantas de La Rioja y Tucumán. Además, afirmó que los trabajadores desvinculados tendrán prioridad para reingresar cuando el nuevo sector esté operativo, manteniéndose acuerdos individuales para quienes opten por retiros voluntarios indemnizados.

Parte de la maquinaria será trasladada desde las plantas de La Rioja y Tucumán, como parte de una reconfiguración productiva entre centros industriales. El grupo Tn Platex opera seis complejos fabriles, un centro de distribución y oficinas en siete provincias.

El conjunto industrial abarca 180.000 metros cuadrados y emplea a 1.750 personas de manera directa. La nueva unidad orientada a la producción de telas comenzará a operar entre marzo y abril de 2026.

Las autoridades gremiales y la compañía aclararon que la reconfiguración no implica un despido masivo ni afecta a toda la planta, que continúa operando con alrededor de 300 empleados, y señalaron que las versiones sobre 50 despidos no son correctas.

Empresa familiar y trayectoria en la industria textil

Tn Platex nació en 1979 como una hilandería fundada por Agop Karagozian, inmigrante proveniente de Turquía, y con los años se expandió hacia la producción de telas y la confección para terceros.

Teodoro “Teddy” Karagozian, expresidente de la compañía y fundador de ProTejer, fue el último integrante del Consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei en ser apartado del grupo encabezado por Demian Reidel.

Hoy, la dirección empresarial se encuentra en manos de sus hijos Tomás y Lucas, con Tomás Karagozian como titular de la compañía.

En sus libros “Mochila argentina” y “Revolución impositiva”, Karagozian desarrolló propuestas sobre el Seguro de Garantía de Indemnización (SGI) y cuestionamientos sobre la “falta de correspondencia fiscal”.

Perfil