Midón cayó en la final del Challenger de Temuco

La experiencia de Federico Gómez (269°) inclinó la balanza contra la juventud del correntino Lautaro Midón (266°) en el Challenger de Temuco, Chile, donde se impuso 6-4 y 6-1 para consagrarse campeón en el certamen que se disputó sobre superficie de cemento.

La final entre los argentinos se disputó este domingo en la cancha central del del Parque Estadio Germán Becker en la ciudad ubicada a unos 680 kilómetros al Sur de la capital chilena y tuvo dos interrupciones por lluvia.

Midón de 21 años llegó a la final después de eliminar al ecuatoriano Andrés Andrade (272°), al norteamericano Strong Kirchheimer (721°), a su compatriota Juan Manuel La Serna (457°) y al boliviano Juan Carlos Prado Ángelo (217°).

El joven correntino disputó su segunda final de un Challenger, donde todavía no tiene títulos pero ascenderá hasta la 232° ubicación del escalafón internacional, lo que representará su mejor registro en su corta carrera como profesional.

Mientras que Gómez, fue verdugo del brasileño Pedro Boscardin (271°), del local Daniel Núñez (609°), de su compatriota Facundo Díaz Acosta (221°) y del sorprendente estadounidense Olukayode Ayenia (731°) para instalarse en la final.

El jugador nacido en Merlo, Buenos Aires, de 29 años y que solo dejó un set en el camino, se dio un verdadero gustazo en la pista dura del evento chileno categoría 100, debiendo aguardar su momento por una larga interrupción por lluvia y cerrar el pleito en apenas 64 minutos de partido.

"El Bombardero", como se lo conoce a Gómez, en el presente año atravesó la qualy en Roland Garros y el US Open, y había preocupado a propios y extraños en marzo pasado al anunciar su caso de depresión, alzó su cuarto trofeo en la categoría, después de proclamarse en Milán, Trieste y Guayaquil, todos sobre polvo de ladrillo en 2024, y escalará 66 puestos para instalarse en el 184° lugar del ranking mundial ATP.