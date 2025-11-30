Después de 33 años, Nordeste se coronó en el Seven de la República

La Unión del Rugby del Nordeste (Urne) se consagró campeón del Seven de la República que se disputó en Paraná. El seleccionado masculino terminó invicto el certamen y en la final le ganó al local, Entre Ríos, 7 a 5.

Para Nordeste es la segunda consagración en 41 ediciones del Seven de la República, el máximo torneo de rugby reducido que tiene el país. El, hasta este domingo, único campeonato para la Urne había sido en 1992 cuando derrotó en la final a Rosario.

La final del torneo 2025 se presentó equilibrada y, como a lo largo de todo el torneo, Nordeste mostró poder de reacción. En el primer tiempo, Entre Ríos se adelantó con un try de Joaquín Maistegui.

Ya en el segundo tiempo, y con un minuto por jugar, llegó el try de Ignacio Baiter cerca de la banderita izquierda para igualar el marcador en 5. El desequilibrio llegó con el pie de Ignacio Meabe, que desde una posición complicada, acertó la conversión.

La presión defensiva le permitió a Nordeste recuperar la pelota y Yasir Burlli utilizó su pie para sacar la pelota de la cancha y decretar la consagración de correntinos y chaqueños.

En la semifinal, Nordeste mostró un gran poder de reacción para derrotar a Buenos Aires 15 a 14.

El seleccionado de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Urba) se adelantó 14 a 0 y el conjunto verde dio vuelta el marcador con dos tries de Baltazar Jabornisky y uno de Camilo Schanton.

En la etapa de grupos, Nordeste también se alzó con una gran victoria (24 a 7) frente al último campeón, Mar del Plata. También venció a Santa Fe (24-5) y a Oeste de Buenos Aires (22 a 12).

Con estos resultados, los conducidos por Maximiliano Freschi se quedaron el sábado con el primer lugar de la zona y así pasaron a las semifinales de la Copa de Oro.

El plantel de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) estuvo integrado por: Mateo Fiat (San Patricio), Gerónimo Albornoz (Taraguy), Gino Demicheli (San Patricio), Juan Martín Meabe (Taraguy), Yasir Burlli (Curne), Kalim Burlli (Curne), Ignacio Meabe (Taraguy), Camilo Schanton (Curne), Agustín De La Vega (Taraguy), Baltazar Jabornisky (Taraguy), Julio Pineda (Sixty) e Ignacio Baiter (Curne