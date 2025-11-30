Boca aguantó la ventaja, venció a Argentinos y se metió en las semifinales

Boca sacó adelante un partido complicado. En La Bombonera, le ganó a Argentinos Juniors 1 a 0 y se metió en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol, lo marcó Ayrton Costa a los 4 minutos del primer tiempo. Después aguantó la ventaja y contó con la gran actuación de Agustín Marchesín para sostener el triunfo.

El equipo dirigido por Úbeda logró su sexta victoria en siete partidos, una racha que lo mantiene en la lucha por el título.

La ventaja llegó en los primeros minutos, pero después no logró un buen nivel y su arquero Agustín Marchesín fue determinante al evitar el empate en varias ocasiones, destacándose especialmente ante remates de Diego Porcel y Alan Lescano.

En semifinales, Boca volverá a ser local y el rival se conocerá este lunes cuando se enfrenten Racing y Tigre.