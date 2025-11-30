¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Karina Milei Humberto Krujoski alerta amarilla
LIGA PROFESIONAL

Boca aguantó la ventaja, venció a Argentinos y se metió en las semifinales

El único gol del partido lo marcó Ayrton Costa. El Xeneize espera por Racing ó Tigre.

Por El Litoral

Domingo, 30 de noviembre de 2025 a las 20:28

Boca sacó adelante un partido complicado. En La Bombonera, le ganó a Argentinos Juniors 1 a 0 y se metió en semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El único gol, lo marcó Ayrton Costa a los 4 minutos del primer tiempo. Después aguantó la ventaja y contó con la gran actuación de Agustín Marchesín para sostener el triunfo.

El equipo dirigido por Úbeda logró su sexta victoria en siete partidos, una racha que lo mantiene en la lucha por el título.

La ventaja llegó en los primeros minutos, pero después no logró un buen nivel y su arquero Agustín Marchesín fue determinante al evitar el empate en varias ocasiones, destacándose especialmente ante remates de Diego Porcel y Alan Lescano.

En semifinales, Boca volverá a ser local y el rival se conocerá este lunes cuando se enfrenten Racing y Tigre.

