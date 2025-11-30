Krujoski quedó quinto en el primer campeonato del Turismo Carretera 2000

Concluyó el primer campeonato del Turismo Carretera 2000 y el correntino Humberto Krujoski logró el quinto puesto. El título fue para su compañero de equipo, Agustín Canapino.

La segunda final del Gran Premio Coronación se disputó este domingo en el circuito de la ciudad de San Martín en Mendoza.

Krujoski (Renault Fluence) terminó octavo y, el también compañero de equipo, Camilo Trappa finalizó sexto y por lo tanto se llevó la cuarta ubicación del campeonato, relegando al quinto al correntino.

En la última final de 2025, Krujoski largó en el noveno lugar y mantuvo una equilibrada disputa por la octava posición con Valentín Yankelevich, hasta que éste último tuvo que ingresar a boxes. Krujoski intentó ir más adelante pero la potencia de su auto no le permitió y debió conformarse con la octava ubicación.

Luego de 4 años, Agustín Canapino volvió a gritar campeón. El arrecifeño se convirtió en el primer monarca de la historia del Turismo Carretera 2000 al concluir 5º con el Renault Fluence del Axion Energy Sport en la segunda Final de la 12ª y última fecha del campeonato 2025, realizada en el autódromo de San Martín (Mendoza). Facundo Ardusso (Honda Civic) repitió la victoria del sábado y se quedó con el subcampeonato.

El “Titán”, que largó desde la 2ª posición, salió a correr consciente de que le bastaba con hacer una carrera conservadora, ya que le alcanzaba con llegar 13º para festejar. Por eso no opuso mayor resistencia en la 1ª vuelta, cuando buscaron superarlo (y lo lograron) “Josito” Di Palma (Citroën C4 Lounge), Facundo Chapur (Citroën C4 Lounge) y Bernardo Llaver (Honda Civic).

Al cabo de una temporada que dominó prácticamente de principio a fin pese a correr durante la mayor parte del año con el tope de lastre (100 kilos los sábados y 50 kilos los domingos), Canapino sumó 4 victorias y otros 10 podios en 23 carreras con el Fluence asistido por el staff técnico del Ambrogio Racing. Así, logró su 16º campeonato en el automovilismo y el primero desde 2021, cuando se coronó en el TC2000.