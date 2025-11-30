Nordeste quedó cuarto en el Seven de la República Femenino

La selección de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne) se quedó con el cuarto puesto en la novena edición del Seven de la República que se jugó en Paraná durante el fin de semana.

En el cierre de la fase de grupos, Nordeste perdió este domingo frente a Buenos Aires 31 a 0. Con este resultado quedó segundo en su grupo y en la lucha por el tercer puesto, la Urne cayó contra Córdoba 22 a 5.

El torneo de rugby recudido que se jugó en el anexo Yarará del Paraná Rowing se puso en marcha el sábado. Durante la primera jornada, Nordeste le ganó a Entre Ríos 22 a 5 y a Austral 26 a 0.

Facundo Segovia fue el Head Coach de equipo de primera de la Urne y el plantel estuvo integrado por Milagros Cabrera, Erica Espíndola, Claudia Giménez, Zira González, Antonella Ibáñez, Soledad Maidana, Patricia Ojeda, Sabrina Osuna, Gicel Ramírez, María Cristina Ramírez, Talia Rodich y Juana Siacia.

Juveniles, décimas

En el certamen femenino de juveniles, en su regreso al certamen, Nordeste terminó en el décimo puesto al perder frente a Tucumán 27 a 0.

En el inicio de la jornada del domingo, el equipo dirigido por José Luis Pino superó a Entre Ríos 25 a 0 en lo que fue el único triunfo en el certamen.

La actuación de la Urne en el certamen juvenil comenzó el sábado con dos derrotas en la fase de grupos. Las caídas fueron frente a Buenos Aires (48 a 0) y Misiones (29 a 0).

El plantel de Nordeste estuvo integrado por Goy Ayelén, Valeria Maidana, Xiomara Cano, Agostina Encina, Guadalupe Pereyra, Antonella Mial, María Monte, Alexandra Monzón y Daniela Saravia.

