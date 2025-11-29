Rige una doble alerta por fuertes tormentas en Corrientes

Tras una jornada de calor agobiante en Corrientes, rige doble alerta por tormentas fuertes para este domingo. La advertencia naranja se extiende en el extremo este de norte a sur de la provincia, mientras que en el sector oeste se esperan fenómenos no tan intensos con una alerta amarilla.
Luego del intenso calor
La llegada de precipitaciones a Corrientes ya fue anticipada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en las últimas horas se elevaron a advertencias ante la posible intensidad de las tormentas.
Lo cierto es que llegan tras jornadas de mucho calor y de que incluso cuatro ciudades correntinas sean las más calurosas del país. Se espera que las precipitaciones arranquen durante la madrugada de este domingo y se extiendan toda la jornada. Los mayores acumulados podrían desarrollarse durante la mañana y tarde del domingo.
Alerta Naranja
La advertencia naranja rige en Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque y Sauce.
En estos puntos, se desarrollarán tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán provocar principalmente abundante caída de agua en cortos períodos, además de actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 90 km/h y ocasional caída de granizo.
“Se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, alertaron desde el SMN.
Alerta amarilla
Mientras que la alerta amarilla para este domingo rige en Ituzaingó y San Miguel. Advierten que “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar lluvias abundantes en cortos periodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h de forma localizada. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual”.