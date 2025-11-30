Que Santilli no mire para otra lado

n El ministro del Interior, Diego Santilli, llegará este lunes a Corrientes. Será la primera visita oficial de un funcionario nacional, pues muchos integrantes del gobierno nacional pasaron por esta provincia, incluso el presidente, pero ninguno se reunió con el gobernador.

Será esta la oportunidad para que Santilli y todo el gobierno nacional sepan que Corrientes necesita rutas seguras, que hace años espera por una ayuda que evite que los correntinos se sigan matando en la ruta nacional 12, más precisamente en el tramo que va desde Saladas hasta Riachuelo. Con ensanchar las banquinas bastaría para evitar tantas desgracias, pero es una queja que nadie escucha como muchas otras que Corrientes grita a los cuatro vientos desde hace años.

Que no pretenda Santilli más sangre correntina. Este pueblo ya cumplió con su deber patrio durante la gesta de Malvinas, cuyo suelo está empapado de jóvenes correntinos que no volvieron. Ya cumplió Corrientes con sus aportes a la causa nacional, relegó su progreso y desarrollo por el bien de la nación. Ejemplos sobran.

Pero que sepa Santilli que si la Nación necesita ayuda Corrientes estará firme y en primera línea, siempre dispuesta a ayudar. Aunque este pueblo necesita que alguna vez, los ojos centralistas de Buenos Aires la miren. No pide beneficios o ser premiada a costas de otras provincias, como gobernantes canallas de algunas jurisdicciones lo hicieron por años. No.

Corrientes solo quiere lo que le corresponde por ley, por mandato popular, por consenso patrio.

Corrientes necesita una autovía completa, no esa obra que espera ser terminada hace más de 8 años. Corrientes necesita rutas seguras y en buen estado. Puertos por donde sacar su producción, sin tener que pagar los altos costos de un transporte que castiga el desarrollo.

Necesita energía a un costo prudente, por merecimiento patrio y porque la produce.

Los correntinos merecen mejor educación, mejor salud, más trabajo y eso solo se puede lograr sin que el gobierno nacional mire para otro lado.