Javier Milei viaja a Nueva York en su último día en Estados Unidos

Javier Milei participará este viernes al mediodía en el conservatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas realizado en Nueva York.

Luego, el presidente y la comitiva que lo acompaña —la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo— partirán hacia Bolivia, dónde el sábado asistirán a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Esto en el marco de la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira.

De esta manera, concluye el decimocuarto viaje de Milei a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, ya que su regreso a Buenos Aires está previsto para el sábado a las 17:35.

(Con información de Perfil)