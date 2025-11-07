¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Concejo Deliberante de Corrientes Donald Trump Javier Milei
GIRA PRESIDENCIAL

Javier Milei viaja a Nueva York en su último día en Estados Unidos

El presidente asistirá a un conversatorio sobre nuevas posibilidades de inversión en Argentina.

Por El Litoral

Viernes, 07 de noviembre de 2025 a las 07:19
AFP

Javier Milei participará este viernes al mediodía en el conservatorio “Nuevas oportunidades de inversión en Argentina” en el Council of the Americas realizado en Nueva York.

Luego, el presidente y la comitiva que lo acompaña —la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo— partirán hacia Bolivia, dónde el sábado asistirán a la sesión inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional. Esto en el marco de la asunción del nuevo presidente, Rodrigo Paz Pereira. 

De esta manera, concluye el decimocuarto viaje de Milei a Estados Unidos desde que asumió la presidencia, ya que su regreso a Buenos Aires está previsto para el sábado a las 17:35.

(Con información de Perfil)

 

