Gabinete de JP Valdés: sorpresas, cinco exintendentes y continuidad

Se develó ayer el misterio acerca del equipo de trabajo que acompañará al gobernador Juan Pablo Valdés. El mismo mandatario pidió disculpas por el hermetismo que existía sobre la conformación del gabinete. No ahondó en las versiones sobre un achique del Estado en esas áreas: se hablaba de disminuir a 10 la cantidad de ministerios, pero nada de eso sucedió (ver página 4). Hubo sorpresas, sí: el corrimiento de Carlos Vignolo del ministerio de secretaría general de la Gobernación después de más de una década en ese cargo, para asumir una eventual jefatura de gabinete (ministerio de Coordinación y Planificación) le confiere al nuevo mandatario una impronta propia.

Otra de las sorpresas fue la designación de Ana Faustina Miño, la viceintendenta electa de Paso de los Libres, antes concejal, contadora, profesora y con 28 años de docencia. La mujer tiene 54 años, es militante radical y sucede a Práxedes López en el cargo.

También sorprendió el nombramiento de Luciano Cabrera como ministro de Ciencia y Tecnología, una área que se especuló desaparecería. Cabrera es abogado, tiene 44 años, militante del Partido Liberal, hasta el miércoles fue juez de Faltas de la Municipalidad de Corrientes y antes fue asesor jurídico de la Cámara de Diputados. Está casado, tiene dos hijas y es hincha de Racing.

Se entiende que su designación responde a la lealtad del PL, para con Valdés. El liberalismo, bajo la conducción de Eduardo Hardoy, mantuvo el sello en la alianza gobernante, pese a que Ana Pereyra y Ricardo “Caito” Leconte se fueron a la Libertad Avanza.

El Partido Nuevo también coronó su lealtad a Valdés con un ministerio y de gran peso: el exintendente de Caá Catí, Jorge Meza, es el nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos. Reemplaza nada más, ni nada menos que al radical Claudio Polich, hoy intendente de Capital.

El exgobernador Raúl Rolando Romero Feris aplaudió en segunda fila la jura del nuevo ministro, pese a que horas antes había publicado en su cuenta oficial de facebook su malestar y rechazo por el tratamiento a los secretarios de la Cámara de Diputados, entre ellos, su sobrina Evelyn Karsten, quien fue desplazada del cargo por decisión mayoritaria del cuerpo.

Otra de las fuerzas provinciales ganadoras fue el Partido Popular que coronó dos ministerios: Juan José López Desimoni, sigue en el ministerio de Justicia y Juan Enrique Braillard Poccard, hijo del vicegobernador Pedro Braillard Poccard, es el nuevo ministro de Turismo, ocupó un cargo similar en la Municipalidad de Corrientes.

El ministerio de Salud es para un hombre de experiencia en el área: Emilio Lanari, médico y exviceintendente de Capital por 8 años. En agosto había sido elegido concejal, pero renunció el miércoles para poder asumir como integrante del equipo del gobernador.

Industria sigue en manos de Mariel Gabur, pese a que se especuló con su salida y también se rumoreó con la posibilidad de que esa área de trabajo se fusione con Producción.

El más joven de los ministros es Juan Pablo Fornaroli, de 39 años, radical, exintendente de Mocoretá y que además ocupará el ministerio de secretaría general de la Gobernación, todo un desafío.

Los demás son radicales conocidos: Marcelo Rivas Piansentini sigue en el ministerio de Hacienda; el exintendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, es el ministro de Desarrollo Social, reemplaza a Adan Gaya, quien se hace cargo de Seguridad; Walter Chavez, exdiputado provincial y exintendente de Bella Vista, asume en Producción y el siempre efectivo Horacio Ortega continúa como Fiscal de Estado, muchos lo consideran un cerebro jurídico.

Además, se oficializó a Lourdes Sánchez como presidenta del Instituto de Cultura. Del mismo modo, Pablo Cuenca fue designado como interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec), reemplaza a Alfredo Aún, y Yenhy Contte (viene de Ituzaingó) que comandará la Dirección General de Catastro.

