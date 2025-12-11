Atraparon a un conductor con una millonaria carga de contrabando

En un procedimiento realizado en el Puesto de Control Vial "San Jaime de la Frontera", se detuvo a un conductor de una Toyota Hilux que transportaba mercadería de origen extranjero sin la documentación correspondiente, el cual avanzaba desde la provincia de Corrientes en dirección a Entre Ríos.



El individuo, oriundo de la provincia de Santa Fe, provenía del Sur cuando fue interceptado por las autoridades. Al controlar la documentación del vehículo y del conductor, se descubrió que transportaba una importante cantidad de mercadería sin factura de compra ni documentación que acredite su origen.

Entre los productos incautados se encuentran 74 perfumes árabes, 32 perfumes en spray, 15 productos para tratamiento capilar, 4 pistolas de masaje digital y 10 cremas hidratantes para cuerpo.



El Juzgado Federal de Concordia ordenó el secuestro formal de la mercadería por supuesta infracción al Código Aduanero Ley N° 22.415. El personal de Aduana Concordia se hizo presente en el lugar para hacerse cargo del procedimiento.