Advierten por fuertes tormentas en el sureste de Corrientes

Un sistema de tormentas se acerca a la región y para este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una advertencia amarilla para el sureste de Corrientes. Por lo que, las localidades de Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle se encuentran afectadas.

Qué implica la alerta amarilla

Fuente: Agromet

La advertencia implica actividad eléctrica, lluvias y caída de granizo, podrían ocurrir entre la madrugada del jueves y la mañana del viernes en el sur de la provincia. Mientras que para el resto de Corrientes se podrían desarrollar tormentas de menor intensidad en el mismo periodo.

Según informó el organismo nacional, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos”.

Además advirtieron que: “Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 mm., que pueden ser superados en forma puntual”.