Exabrupto de Maduro contra Milei por apoyar a Corina Machado

Sin nombrar a María Corina Machado, Nicolás Maduro brindó un discurso en el que cuestionó la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, al enaltecer a "las personalidades más importantes del Comité de Paz de Oslo que rechazaron que el premio se llenara de sangre y guerra".

En un tono desafiante, apuntó también contra Javier Milei y el presidente panameño José Mulino por haber viajado a la capital noruega para respaldar a la dirigente opositora, que finalmente no llegó a recibir el premio.

El mandatario argentino suspendió su agenda y emprendió dos horas antes de lo previsto su retorno a Buenos Aires ante las demoras en el arribo a Oslo de Machado. Un rato antes, había participado de la entrega del galardón que recibió la hija de la principal opositora al gobierno de Maduro.

"Me dicen que el ridículo de Milei y el parásito de Mulino se asomaron a la lujosa habitación de su hotel y se fueron en diarrea cuando vieron al pueblo de Noruega en las calles gritando 'El pueblo unido, jamás sera vencido'", lanzó Maduro en referencia a algunas protestas en Oslo de militantes afines a grupos de izquierda en contra del Nobel entregado a Machado. Sin embargo, omitió la denominada Marcha de las Antorchas, que recorrió la capital europea antes de la ceremonia y tuvo una presencia multitudinaria.