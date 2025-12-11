“No me hagas karinearte la comisión”: llaman a indagatoria a una exfuncionaria

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a la ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete y a otros tres acusados en la causa por los presuntos sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuando estaba a cargo de Diego Spagnuolo.

En el análisis de los celulares secuestrados en la causa se encontró un audio que Ornella le envió a Miguel Calvete: “Escúchame Pedro si no me atendes me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión”.

La referencia de Pedro es porque le dijo a su padre que así se haga llamar frente a otra persona. Y el 3 por ciento y karinearte es porque en los primeros audios de Spagnuolo hacía referencia a que Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y hermana del jefe de estado Javier Milei, se quedaba con ese porcentaje de las coimas. El audio es de septiembre pasado cuando ya se conocían los audios de Spagnuolo. Por el momento, la investigación no llegó a Karina Milei ni a su asesor Eduardo "Lule" Menem, también nombrado en los audios por el ex titular de ANDIS.

En el primer tramo de la investigación se encontró una comunicación en la que Miguel Calvete le pedía a su pareja Guadalupe Muñoz que preparara cinco millones de pesos para Spagnuolo por un viaje que tenía que hacer a Israel y que finalmente hizo Garbellini.

Ahora, el magistrado que act´´ua en la causa aceptó el pedido del fiscal Franco Picardi para convocar a declarar como acusados a Ornella Calvete, al ex director de Prestaciones Médicas de ANDIS Diego D’Giano y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, dos personas vinculadas a Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella y nexo clave en la causa entre los laboratorios que compraban medicamentos a ANDIS y los funcionarios del organismo y preso cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por proxenetismo.

Las indagatorias están fijadas para el 18 de diciembre (D’Giano a las 11 horas y Canavesio a las 12) y para el 19 (Viera a las 11 horas y Calvete a las 12). Se sumarán a otras 15 indagatorias que terminaron la semana pasada y que incluyó a Miguel Calvete, a Spagnuolo y a su segundo en ANDIS, Daniel Garbellini.

Los cuatro nuevos citados a indagatoria fueron acusados por el fiscal Picardi de "diversas maniobras de corrupción" junto con los otros acusados en la causa a través de "acuerdos espurios entre, por un lado, funcionarios/as de ANDIS y, por el otro, personas del sector privado vinculado a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia".

Ornella Calvete era directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación. Fue echada cuando se conoció la acusación en su contra.

Su casa fue allanada y se secuestraron 700.000 dólares y 19.190.000 pesos. La mujer es pareja de Javier Cardini, también ex funcionario del Ministerio de Economía.