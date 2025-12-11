San Martín defiende su invicto como local frente a Platense

Luego de 24 días sin competencia, San Martín volverá a jugar este viernes por la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21.30, en el estadio Raúl Argentino Ortíz, el equipo correntino será local de Platense.

La última presentación de San Martín (6-5) fue el pasado 18 de noviembre, oportunidad en que venció a Instituto de Córdoba 75 a 63 para extender su invicto como local a cinco partidos.

Después, por el receso impuesto por las eliminatorias al Mundial Qatar 2027 y por los caprichos del calendario de la Liga Nacional, San Martín no volvió a jugar.

Los jugadores fueron liberados unos días y en su regreso a las prácticas se dio una novedad en el plantel con la baja de Reginald Becton que dado de baja. La productividad del pivote norteamericano y el alto costo contractual fueron determinantes para tomar la decisión.

El pivote estadounidense de 34 años disputó 11 partidos con San Martín donde promedió 7,5 puntos y 6,5 rebotes en 18,1 minutos en cancha. Después de arrancar como inicial, en los últimos partidos perdió la titularidad con Lautaro Berra.

Por el momento, San Martín no cubrirá la plaza dejada vacante por el extranjero y se espera que recién en enero del próximo año llegue su reemplazo.

Frente a esta situación, el entrenador Gabriel Revidatti tendrá que cambiar la rotación de sus jugadores, principalmente en la zona interna.

El encuentro de este viernes en Corrientes será un duelo entre rivales directos para meterse entre los ocho mejores de la temporada.

San Martín, Platense y Regatas hoy tienen el mismo récord: 6 triunfos y 5 derrotas y luchan del 7º al 9º lugar de las ubicaciones.

Platense llega entonado después de la contundente victoria que consiguió frente a Regatas, en el mismo escenario, el pasado miércoles.

El Calamar venció 89 a 67 con una buena producción colectiva donde se destacaron el pivote Derrick Woods y el base Juan Martín Guerrero.

Dentro del plantel que conduce Martín Yangüela también están, entre otros, el goyano Julián Morales, Franco Smaniotti, Eric Flor y dos jugadores con pasado en los equipos correntinos: Nicolás Burgos (San Martín) y Tobías Franchela (Regatas).

La agenda de San Martín marca que después del juego de este viernes, recién volverá a jugar el viernes 26 cuando visitará a La Unión de Formosa y cerrará el año el lunes 29 cuando enfrente a Regatas.