Milanesas de papel

Las Fiestas Patronales de la Virgen de Loreto, en Santiago del Estero, fueron este martes el escenario de un insólito operativo de bromatología que terminó con el decomiso de las milanesas que vendía un comerciante tucumano y que, luego se descubrió, estaban hechas con papel higiénico prensado.

Todo comenzó a partir de las denuncias de varias personas que habían comprado comida en Carro Trico, un puesto de venta que estaba ubicado en la plazoleta Fuerza Aérea, y que habían detectado que las milanesas del lugar presentaban un aspecto, textura y sabor extraños.

El martes por la noche, los inspectores se hicieron presentes en el puesto de comidas, perteneciente a Juan del Jesús Sosa, un comerciante de 45 años domiciliado en San Miguel de Tucumán. Allí encontraron nueve bultos de milanesas listas para ser comercializadas y que estaban hechas de papel higiénico y cartón prensado empañados con huevo y pan rallado. Se dio intervención a la fiscal de turno, Eugenia Calligaris, quien en los próximos días avanzará con acciones.