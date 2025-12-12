JP Valdés anuncia una reforma para marzo y un bono navideño

El gobernador Juan Pablo Valdés confirmó ayer al programa televisivo “Sin Freno” que estudian una reforma de la Ley de Ministerios, cuyo proyecto final estará listo para marzo y adelantó que sucederá con el bono de navideño.

“Vamos a estar revisando la Ley de Ministerios para resolver a futuro los ministerios y las secretarias de cada área. Hay que hacer una análisis profundo. Decidimos no avanzar en modificaciones para después caer en más cambios. Era apresurado trabajar en una Ley de Ministerios cuando recién estamos trabajando en los nombramientos de secretarios, subsecretarios y directores”

“Para marzo estará todo bien decidido y analizado. Pueden achicarse algunas estructuras y surgir otras nuevas”, aseguró.

Confirmó además que la próxima semana se avanzará con más nombramientos en los entes descentralizados y en las subsecretarías de cada ministerio.

“Estoy muy conforme con mi gabinete”, aseguró y adelantó que convocará a todos los legisladores nacionales para un trabajo en conjunto.

Bono navideño

El gobernador confirmó que se reunió con el ministro de Hacienda Rivas Piasentini para comenzar a definir la posibilidad de un bono navideño para los empleados estatales.

“Tuve una reunión extensa con Marcelo Rivas Piasentini y lo encaminé para que hagamos el análisis para que definamos si puede o no haber un bono navideño para la gente. Hay que esperar, pero yo lo veo bien. Hay que esperar los números del análisis y cuando esté el presupuesto veremos los montos y ver como se paga”, dijo.