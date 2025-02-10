Designaron al subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 con competencia electoral

La Cámara Federal de Apelaciones designó al juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, como subrogante en el Juzgado Federal Nº 1 de Corrientes, con competencia electoral, informaron este lunes fuentes judiciales.

La subrogancia se extenderá por un año y cubre a Juan Carlos Vallejos, juez natural del Juzgado Federal 2 de Corrientes que subrogó a lo largo del último año.

Según se desprende de la designación, la Cámara se inclinó por la designación de Fresneda y no por Cristina Pozzer Penzo, porque consideró que "el Juzgado Federal de Goya, tramita actualmente una causa de alta complejidad y de gran repercusión pública", como lo es caso de la desaparición del menor Loan Peña.

"Dada la exigencia constante de atender múltiples requerimientos de las partes en el marco de ese proceso, la Dra. Pozzer Penzo -titular de la judicatura mencionada- se encuentra plenamente abocada a dicho proceso, empleando todos los recursos disponibles tanto humanos como operativos para garantizar la continuidad y eficacia del trámite judicial en dichos actuados", precisó.