Murió el ex diputado provincial "Pepe" Fernández Affur

Murió este sábado el ex diputado correntino, José "Pepe" Fernández Affur, informaron fuentes cercanas.
Fue diputado y co fundador del partido Encuentro Liberal (ELI).
Sus restos serán inhumados en la ciudad de Mercedes.
En un comunicado el partido dijo: “Desde ELI lo despedimos con un enorme GRACIAS! y el afecto que perdurará por siempre. Su partida hacia el reino celestial nos deja una enorme tristeza. Acompañamos a su familia en tan difícil momento”.
Affur también se desempeñó como organizador de los Carnavales de Corrientes.