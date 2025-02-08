¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Corrientes

Murió el ex diputado provincial "Pepe" Fernández Affur

Sus restos serán inhumados en Mercedes.

Por El Litoral

Sabado, 08 de febrero de 2025 a las 11:01

Murió este sábado el ex diputado correntino, José "Pepe" Fernández Affur, informaron fuentes cercanas.

Fue diputado y co fundador del partido Encuentro Liberal (ELI).

Sus restos serán inhumados en la ciudad de Mercedes.

En un comunicado el partido dijo: “Desde ELI lo despedimos con un enorme GRACIAS! y el afecto que perdurará por siempre. Su partida hacia el reino celestial nos deja una enorme tristeza. Acompañamos a su familia en tan difícil momento”.

Affur también se desempeñó como organizador de los Carnavales de Corrientes. 

 

