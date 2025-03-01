Valdés hará un balance, hablará de salarios y ratificará el rumbo de “Vamos Corrientes”

n El gobernador Gustavo Valdés dejará inaugurado esta tarde el periodo de sesiones ordinarias de la Legislatura. En su discurso el mandatario hará un balance, hablará de los salarios y ratificará el rumbo de “Vamos Corrientes” para lo que viene.

Será el último discurso del gobernador, tras ocho años de gestión y la primera vez que lo hará en horario vespertino.

El mandatario hará un balance de sus años de gestión. Mencionará lo que considera logros, como la instalación del mega aserradero en Gobernador Virasoro, la reactivación del puerto capitalino, la construcción del puerto en Ituzaingó, las obras para el Instituto de Oncología.

Una mención especial hará respecto a la pandemia del covid y las secuelas que dejó en la provincia. Destacará la conversión del ex Hogar Escuela en Hospital de Campaña, en tiempo récord.

Insistirá en la provisión de fibra óptica para que las escuelas tengan internet. Hablará de los programas educativos locales, las entregas de notebook con materiales audiovisuales propios para cada estudiante.

No evitará hablar del gobierno nacional anterior y la consecuencia de sus decisiones para con Corrientes.

Hará advertencias a la nueva administración nacional, pero también se mostrará predispuesto al diálogo.

Sobre los salarios, mostrará en números la evolución comparada a la inflación acumulada.

Se espera que la cuestión política no esté ausente y que Valdés haga referencias al rumbo que trazó su gestión y el que deben seguir los que lo sustituyan.

Salarios

Hace unos días, Valdés habló de la situación económica de la provincia. Anticipó que “se encuentran en proceso de ajustes y conversaciones sobre aumentos salariales para los trabajadores estatales”.

Destacó que el objetivo es mantener el poder adquisitivo frente a la inflación, tal como ocurrió el año pasado. “Arrancamos el año, el año que pasó le ganamos a la inflación un poco, este año también esperamos lo mismo”, afirmó.

Señaló que los anuncios se realizarán en los próximos días, una vez definidos los números. La actualización salarial es una de las principales expectativas de los empleados públicos, quienes aguardan las definiciones del Ejecutivo provincial para conocer los porcentajes de incremento.

En el plano político, Valdés participó en la asunción de autoridades del Comité de la Unión Cívica Radical (UCR) en San Luis del Palmar, donde destacó la masiva participación del radicalismo local. “Multitudinario el acto del radicalismo”, señaló, resaltando la importancia de fortalecer la estructura partidaria de cara al futuro.

Durante el encuentro, mantuvo una reunión con el intendente de San Luis del Palmar, quien también es presidente del partido en esa localidad. El diálogo giró en torno a las estrategias y proyecciones del radicalismo en la provincia, en un contexto de reconfiguración de alianzas políticas.

Ante preguntas sobre posibles tensiones dentro de la coalición gobernante, Valdés aseguró que su espacio político mantiene su rumbo y su proyecto de crecimiento. “Nosotros tenemos un proyecto político, vamos a seguir nuestro proyecto político”, afirmó, minimizando las diferencias internas.

El gobernador subrayó que el diálogo con otros sectores políticos sigue abierto, pero que su administración no cambiará sus objetivos. “Nadie nos va a hacer cambiar el rumbo, el rumbo del crecimiento, del desarrollo, de la producción, de la modernización, de la inclusión”, sostuvo.