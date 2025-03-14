Tassano anunció un aumento salarial del 52% en el básico durante el año para municipales

El intendente Eduardo Tassano anunció este viernes importantes aumentos salariales para los trabajadores municipales que se aplicarán a lo largo de este año, establecido en un acuerdo alcanzado en Mesa Paritaria con la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (AOEM).

Como se sostuvo a lo largo de su gestión al frente del Municipio, para defender el salario de los agentes ante la inflación y los avatares de la economía argentina, desde este espacio de diálogo y consenso que representa la paritaria se definió las mejoras salariales y laborales a aplicarse durante el 2025 en tres tramos.

Habrá entonces un incremento en el sueldo básico y en todos pluses, totalizando en ambos rubros una suba acumulada del 52%. La medida se aplicará en los dos conceptos con los mismos porcentajes de incrementos asignado para cada tramo de suba.

Específicamente, el aumento en el básico para este año será del 30% ya en marzo; luego, en julio subirá otro 12% y finalmente en noviembre un 10%.

PLUSES

También se incrementarán los pluses que abona mensualmente el Municipio capitalino y que en el caso de los agentes de planta y contratados ya son de carácter remunerativo y bonificable, a partir del nuevo escalón municipal.

Las mejoras se darán de esta manera:

El primer plus, que actualmente es de $60.000 aumentará en marzo a $78.000; en julio se riá a $85.200 y en noviembre llegará a $91.200.

El segundo plus, que hoy está en $14.500, se incrementará en marzo a $18.850; en julio pasará a ser de $20.590 y en noviembre se irá a $22.040.

El tercer plus, que actualmente en $18.500, pasará en marzo a ser de $24.050; en julio, se irá a $26.270 y en noviembre llegará a $28.120.

De esta manera, los tres pluses que hoy suman $93.000 por mes, totalizarán en marzo $120.900; en julio pasarán a sumar $132.060 y en noviembre llegarán a $141.360 como total mensual.

NEIKE

En la misma paritaria se resolvió para este año un aumento para los beneficiarios del programa de capacitación laboral Neike Chamigo, quienes también perciben los complementos salariales. Así, con todos los pluses del mes, en marzo los beneficiarios totalizarán un ingreso de $174.900; en julio irá a un total de $191.560 y en noviembre llegarán a $205.060.

ASIGNACIONES FAMILIARES MUNICIPALES

Otro punto importante acordado en la reunión de este mediodía fueron las mejoras en las asignaciones familiares.

Así, se aumentó la asignación por hijo a $60.000; la ayuda escolar pasa a $150.000; la asignación prenatal a $60.000; matrimonio o unión convivencial estará en $87.500; asignación por adopción, $350.000; asignación por nacimiento en $58.500; y asignación por hijo con discapacidad en $170.000.

Se especificó que los valores podrán ser revisados en el mes de agosto del presente año.

MEJORAS LABORALES

Además, se acordó continuar con los concursos de pases a planta permanente (como el que está en vigencia actualmente, por un pedido anterior) y los procesos para la designación de cargos jerárquicos en las diferentes áreas.

Asimismo, se ratificó la continuidad de cursos de capacitación permanente para todos los agentes municipales; ello, siempre con el objetivo de generar su desarrollo personal y modernizar la administración municipal.

Finalmente, consensuaron mantener una mesa de trabajo para el análisis de factibilidad de nuevas modalidades laborales que impliquen reducción de carga horaria, formas no presenciales o mixtas, trabajo por resultados u objetivos u otras que surjan, “propendiendo a un trabajo más eficiente y efectivo que mejore la calidad de vida de los agentes en su salud física y psicológica”, indicaron.

PRESENCIAS

La Mesa Paritaria fue encabezada por el secretario de Coordinación de Gobierno, Hugo Calvano y el secretario de Hacienda, Guillermo Corrales, además de los subsecretarios de Hacienda, Fernando Cunha; Modernización, Cruz Sivero; y de Relaciones Laborales y Gestión del Agente Municipal, Leticia Radke.

Mientras que por el Concejo Deliberante estuvo representado por las concejalas Gabriela Gauna, Cecilia Ojeda y la secretaria del HCD, Marta Ramchanko.

En tanto que, por la AOEM participaron del encuentro el secretario general, Rodolfo Medina; el secretario gremial Walter Gómez; el de Finanzas Carlos Meza; el Administrativo y de Actas Miguel Vanderland; el de Cultura y Capacitación, Cristian Sánchez; y la vocal Mónica Rivarola.