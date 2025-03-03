Corrientes destaca por la capacidad de las Brigadas de Incendios Forestales

Quienes tuvieron la oportunidad de ser socorridos por la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) coinciden: "El profesionalismo, la entrega y el trabajo duro son sus mejores cualidades". La creación y organización de las BRIF fueron las respuestas que Corrientes encontró ante el desastre natural de los incendios de 2022, que se devoraron casi 1 millón de hectáreas.

Las BRIF están bajo supervisión del ministerio de Seguridad, a cargo de Alfredo Vallejos, quien supo articular el trabajo de cada una de las brigadas. Además la fuerte inversión que realizó el gobierno provincial para la compra de equipamiento avanzado, tecnología de última generación y vehículos modernos todo terreno.

"Corrientes es hoy una de las provincias mejor preparadas para combatir incendios. A partir de los sucesos de 2022 se crearon las BRIF que fueron capacitadas y dotadas de 25 autobombas de última generación, 80 camionetas de ataque rápido, drones y todo el equipamiento complementario necesario para combatir toda clase de incendios", recordó el exsenador provincial, Yamil Machado, sorprendido por la capacidad de despliegue de las BRIF y el rápido accionar de los brigadistas en incendios que él mismo tuvo la oportunidad de presenciar.

Las BRIF están desplegadas en 5 cuarteles estratégico en el territorio provincial y dependen de la Policía de Corrientes y actúan conjuntamente con los cuarteles de Bomberos Voluntarios de todas las localidades y recursos de distintas áreas de gobierno provincial y los municipios, bajo la coordinación del Comando de Operaciones de Emergencia (COE).

Además, el Gobierno provincial dotó a los Bomberos voluntarios de 32 nuevas autobombas y más de 20 camionetas 4x4, otorgando además subsidios para reforzar su capacidad operativa.