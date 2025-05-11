¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Gobierno

Así es el crédito para los emprendedores correntinos lanzado por Valdés

La iniciativa se presentó en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno durante la mañana de este lunes.

Por El Litoral

Lunes, 12 de mayo de 2025 a las 11:43
Fotografía: Cacho Monzón

El gobernador, Gustavo Valdés, lanzó este lunes un apoyo financiero para emprendedores correntinos en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno

A través de la Fudecor (Fundación para el Desarrollo de Corrientes) del Banco de Corrientes, se presentaron cuatro líneas de créditos con un monto de hasta 3 millones de pesos, con una cuota inicial a partir del séptimo mes. 

Sobre el programa el mandatario dijo que "este proyecto avanza con un fondeo de 4 mil millones de pesos" y agregó que estos recursos son "importantes para todos aquellos que tengan un pequeño emprendimiento y que puedan comprar materia prima".

Fotografía: Cacho Monzón

Sobre la modalidad del crédito, Váldes comentó que "son con devolución y es contra débito en cada cuenta", destacando que este método es "ágil y sencillo".

Con esta iniciativa, se busca impulsar y fortalecer el sector, brindando oportunidades para generar crecimiento económico y puestos de trabajo en la provincia.

Fotografía: Cacho Monzón

Líneas de financiamiento presentadas

Capital de Trabajo

  • Monto: hasta  $ 500.000, para financiar o fortalecer el emprendimiento
  • Tasa: Fija 3% anual.
  • Plazo: 24 meses con 6 de gracia.
  • Requisitos: No ser sujeto de crédito. Caja de ahorro en Banco de Corrientes. DD.JJ. de Ingresos
  • Cuota inicial aprox.: $28.900.
  • Forma de pago: débito en cuenta.

Capital de Trabajo + Herramientas

  • Monto: hasta $ 1.000.000. Para financiar insumos y herramientas para crecer.
  • Tasa: Fija 5% anual.
  • Plazo: 24 meses con 6 de gracia.
  • Cuota inicial aprox.: $59.300.
  • Requisitos: No ser sujeto de crédito.
  • Caja de ahorro en Banco de Corrientes.
  • Const. de Monotributo o recibo de sueldo.
  • Forma de pago: débito en cuenta.

Capital de Trabajo + Bienes de Capital

  • Monto: hasta $ 2.000.000. Dirigida a emprendimientos que se encuentren operativos. Ideal para incorporar equipos y mejorar la infraestructura.
  • Tasa: Fija 7% anual.
  • Plazo: 24 meses con 6 de gracia.
  • Cuota inicial aprox.: $92.700.
  • Requisitos: No ser sujeto de crédito.
  • Caja de ahorro en Banco de Corrientes.
  • Const. de Monotributo o recibo de sueldo + Aval.
  • Forma de pago: débito en cuenta.

Capital de Trabajo + Bienes de Capital  (ampliada, mayor financiación)

  • Monto: hasta $ 3.000.000. Mayor financiación.
  • Tasa: Fija 10% anual.
  • Plazo: 36 meses con 6 de gracia.
  • Cuota inicial aprox.: $157.000.
  • Requisitos: No ser sujeto de crédito.
  • Caja de ahorro en Banco de Corrientes.
  • Const. de Monotributo o recibo de sueldo + Aval.
  • Forma de pago: débito en cuenta.

La solicitud de créditos es online, ingresando a la web https://www.fudecor.org/

