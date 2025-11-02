Gimnasia le dio otro cachetazo a River en el Monumental

River Plate volvió a perder como local. Gimnasia de La Plata lo venció 1 a 0 en el marco de la fecha 14 del torneo Clausura de la Liga Profesional. El único gol del encuentro fue convertido por Luis Marcelo Torres, un exBoca, de penal a los 10 minutos del complemento, resultado que desató el descontento de la hinchada local, que despidió al equipo con silbidos y cánticos de protesta.

Pese a los mejores intentos durante todo el segundo tiempo, el equipo de Marcelo Gallardo estuvo a las puertas del empate gracias a un polémico penal sancionado sobre la hora, el cual Nelson Insfrán logró detenerle a Miguel Ángel Borja para confirmar el primer triunfo del Lobo en Núñez en 20 años.

El millonario comprometió su clasificación a la próxima Copa Libertadores: marcha en zona de repechaje, a cuatro puntos de Boca, el próximo rival en La Bombonera. Gimnasia, que no ganaba en el Monumental desde hace dos décadas, sumó tres puntos vitales en su lucha por mantener la categoría.

River perdió este domingo y sumó una nueva frustración justo en la previa al próximo Superclásico, lo que expuso que la paciencia de los hinchas se terminó, ya que se escucharon silbidos y canciones con fuerte repudio hacia el equipo.

El único que pareció salvarse del reproche fue el entrenador Marcelo Gallardo, mientras que varios futbolistas fueron silbados, mientras que sonaron varias canciones conocidas pero poco escuchadas en Núñez, que pusieron de manifiesto el total enojo de los “millonarios”.

"Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie", "Movete, River, Movete" y "Pongan más huevo, pongan más corazón", fueron varios de los temas que se escucharon a lo largo del encuentro, en especial en el segundo tiempo.

El Millonario quedó sexto en la Zona B, mientras que el Lobo marcha noveno, a un punto de Talleres, que es el último en ingresar en zona de playoffs. La próxima fecha, el equipo de Gallardo visitará a Boca en La Bombonera (domingo desde las 16:00), en tanto que el elenco de La Plata recibirá a Vélez (lunes 10 desde las 17 horas).