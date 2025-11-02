Regatas regresó al triunfo y venció a Argentino

Regatas Corrientes volvió al triunfo en la Liga Nacional al vencer a Argentino de Junín como local en el Fortín Rojinegro por 77-50. El Remero regresó a la competencia argentina después de su clasificación de los cuartos de final de la Liga Sudamericana.

Previo al encuentro de este domingo en el Fortín Rojinegro, donde Regatas hace las vedes de local, el capitán Fantasma, Fabián Ramírez Barrios, fue reconocido por alcanzar los 600 partidos en la Liga Nacional, de los cuales 223 fueron con la camiseta de Regatas.

El Remero dominó el encuentro desde el inicio del partido y se mantuvo al frente en todo el trámite para abrochar su cuarta victoria en seis presentaciones. La figura fue Juan Pablo Corbalán con 15 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, bien acompañado por los 13 tantos de Andrés Jaime. En la visita De Moraes y Davis convirtieron 11 cada uno.

Regatas tomó las riendas del encuentro ya desde temprano con una sólida defensa y adelante un buen juego de pases que lo llevó a quedarse con el primer parcial 20-13. El Remero mantuvo la energía y la intensidad en defensa, mientras que en ofensiva tuvo alta puntería del perímetro elevando la dinámica de sus ataques para despegar y llevarse el primer tiempo 47-24.

Al regreso del descanso largo Regatas siguió cosechando a partir de la buena defensa que plantó y consiguiendo así alejar más aún la distancia con su adversario, llevándose el tercer capítulo 65-35. Ya con el partido casi resuelto, en el último parcial Varas aprovechó para rotar el equipo y dosificar los minutos, y sin mucho cambio en el trámite, el local se quedó con el triunfo 77-50.

Regatas Corrientes ahora recibirá a Quimsa el miércoles desde las 21 horas. Después realizará un gira para visitar a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Boca Juniors.