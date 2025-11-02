Distinción nacional para una especialista del Instituto de Cardiología de Corrientes

La doctora Stella Maris Macín, jefa del Servicio de Unidad Coronaria del Instituto de Cardiología de Corrientes, fue distinguida con el Premio “Dr. Raúl Borracci” por su labor científica en el ámbito cardiovascular.

El galardón reconoce su trabajo titulado “Paro cardiorrespiratorio como forma de presentación de un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Datos del ARGEN IAM ST”, una investigación desarrollada junto a Yanina Beatriz Castillo Costa, Rodrigo Torrico Nieves, Víctor Miguel Mauro, Adrián Charask, Heraldo D’Imperio y Juan Gagliardi.

El estudio aporta evidencia clave para mejorar la detección y el tratamiento de los síndromes coronarios agudos en el país. Desde el Instituto destacaron que este reconocimiento “ratifica el compromiso de su equipo con la investigación y la excelencia en la atención de los pacientes cardíacos”.