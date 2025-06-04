Gustavo Valdés firmó la adhesión de Corrientes al plan "dólares bajo el colchón"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se reunió este miércoles con el jefe de gabinete de la Nación, Guillermo Francos, donde firmaron la adhesión de la provincia al nuevo Régimen Simplificado de Ganancias.

De la reunión –que tuvo lugar en el Salón de los Escudos de Casa Rosada– también participó el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán; y el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo.

La medida, enmarcada en el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, tiene por objetivo establecer un nuevo esquema de intercambio de información fiscal que brinda mayor libertad y transparencia a la ciudadanía para hacer uso de su patrimonio.

Antes de viajar, el mandatario dijo que la medida "al ciudadano lo beneficia porque veíamos que muchos tienen plata no declarada, ahorrada, y ahora no se los va a perseguir porque hagan este tipo de cosas".

Consultado sobre si esta adhesión, la provincia va a necesitar una ley, Valdés precisó que "si hay modificación de prescripción, sí vamos a necesitar una ley. Si son atribuciones que le están conferidas al Poder Ejecutivo, no vamos a tener necesidad de ley".

Además, remarcó que “puede incluso hasta mejorar la recaudación” de la provincia.

De este modo, con la celebración de este convenio, ya son trece las provincias que se sumaron a este régimen: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.

Este nuevo Régimen Simplificado de Ganancias permite preservar tanto la información de los consumos personales como el incremento patrimonial de los ciudadanos. También, las provincias adherentes se comprometen a no incorporar otros regímenes de información en la materia.

A su vez, en el caso de no adherir a este régimen, las jurisdicción no podrá acceder a los datos de facturación de personas físicas o jurídicas ni a la información sobre los consumos superiores a los límites fijados por ARCA ($ 50.000.000).

Como parte de su compromiso con la libertad económica de los argentinos, el Gobierno nacional reafirma su compromiso de construir una administración más eficiente y transparente, respetando las libertades individuales de la ciudadanía en relación al uso de su propio patrimonio.

Asimismo, cabe aclarar que el principio rector de esta medida es que los habitantes de Argentina son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. En base a ello, el Gobierno nacional convoca a los gobiernos provinciales a sumarse a un consenso federal en torno a esta nueva política fiscal.

