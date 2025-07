El peligro que viene del cielo

n Hechos que se van sucediendo como en las películas, pero en la vida real. El asteroide Apofis descubierto por la Nasa está siendo monitoreado para tratar de saber con exactitud el camino que recorrerá el asteroide para esa fecha, aunque se estima que podría pasar a una distancia de 150.000 km. lo cual astronómicamente es bastante cerca. Es un peligro potencial de acuerdo a la trayectoria que vaya cumpliendo Apofis hasta la fecha indicada por la Nasa. De cualquier manera está siendo monitoreado día a día para ver cómo evoluciona en su trayectoria. Miembros de la agencia norteamericana informaron que están evaluando la posibilidad de enviar una sonda espacial para desviar la trayectoria del asteroide, incluso detonar una carga nuclear para destruirlo, pero en este caso sería peor, ya que el asteroide se fragmentaría en miles de pedazos lo que sería mucho más peligroso e imposible de controlar. El asteroide 99942 conocido como Apofis (Dios del caos) es un objeto que es considerado peligrosamente cercano a nuestro planeta, ya que en poco menos de siete años, podría pasar muy cerca de la Tierra. Aunque los científicos consideran como muy pocas las posibilidades de impacto, no las descartan del todo.

Detalles.

Los expertos de la Nasa estiman que el asteroide el viernes 13 de abril de 2032 estará a 31.000 Km. de nuestro planeta, esto significa que estará dentro de la distancia en la que orbitan los satélites geoestacionarios. “Estamos trabajando –señalaron- para determinar la trayectoria del Dios del caos, hay que considerar que el asteroide tiene una altura similar al edificio Empire State. Fue descubierto en el 2004 y en el 2023 fue descubierta su órbita y trayectoria, como su comportamiento. Cabe señalar que para los investigadores, como se encontrará diez veces mas cerca que la luna, podría llegar a verse desde algunas partes del mundo, como por ejemplo Africa, Australia, suroeste europeo y suroeste asiático. Mientras que, de continuar acercándose, también podría ser visible en alguna parte de Sudamérica e incluso en Norteamérica. Los estudiosos calcularon que el citado objeto mide aproximadamente 350 metros y que podría causar graves daños si llega a colisionar. Por este motivo el grupo de Evaluación de cuerpos pequeños de la Nasa solicitó en forma inmediata que diferentes naves especiales o sondas realicen diversas visitas al objeto con el fin de estudiarlo, analizarlo y actuar según corresponda. En consecuencia la sonda espacial Osiris, que recopiló material del asteroide y lo entregó en 2023, se embarcará en una misión ahora hacia el Dios del caos y será rebautizada como Osiris- Apex por Apofis. También se solicitó a la agencia estadounidense que vea la posibilidad de enviar un proyectil con carga nuclear para destruirlo. Pero esto no fue tomado en consideración por la Nasa por los posibles efectos secundarios que podrían producirse. En cuanto a su forma, se asemeja a una especie de “maní gigante”. Cabe señalar que pertenece al grupo de los asteroides grandes y puede ser considerado peligroso de acuerdo a la trayectoria que lleve en el espacio. Un hecho astronómico similar puede tener lugar cada 7.500 años, según los investigadores. Por último los científicos arrojaron cierto manto de tranquilidad al indicar que ya están trabajando firmemente para evitar cualquier tipo de complicaciones que pudieran presentarse en el futuro.

La posible colisión de un enorme asteroide contra nuestro planeta fue llevada al cine catástrofe con películas que resaltaban este tipo de fenómenos , como por ejemplo “Impactp ´profundo”, donde con espectaculares efectos especiales se logran ubicar al espectador en cómo sería el fin de la humanidad, en el caso de que un asteroide impacte sobre nuestro planeta, provocando el fin de la humanidad, como sucedió hace 66 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Pero ahora la humanidad estará preparada para resistir o quizás evitar que vuelva a suceder algo similar. Pero el espacio tiene muchas cosas peligrosas que muchas veces la ciencia ignora y pocas podría controlar llegado el momento. En todo el mundo diariamente caen meteoritos de distinto tamaño y pasan desapercibidos al entrar en contacto con la atmósfera terrestre. No siempre so visibles, muchas veces solamente pueden ser detectados por instrumentos, ya que no son lo suficientemente grandes para ser vistos simple vista. Pero el peligro de que impacten con nuestro planeta siempre está latente, ya que a veces no pueden ser detectados hasta estar lo suficientemente cerca y a veces podría ser tarde para evitar el impacto. En síntesis, estamos en un peligro constante de que un asteroide impacte con la Tierra. Aunque en términos astronómicos puede ser poco, quizás nuestra generación no verá que algo así ocurra, pero ello no quita que en cualquier momento ocurra una inesperada colisión. Será cuestión de esperar y ver qué sucede con la llegada de Apofis y si mantiene su trayectoria como hasta ahora, incluso puede ser atraído por la gravedad de un planeta más grande y desviar su curso. En fin, será cuestión de esperar.