Corrientes realizó una prueba exitosa del sistema de escrutinio para el 31 de agosto

El Poder Judicial de Corrientes realizó el sábado un simulacro del sistema informático que se utilizará para la carga de datos y el recuento de votos en las elecciones provinciales del próximo 31 de agosto.

La prueba se realizó en presencia del Secretario de la Junta Electoral, Dr. Esteban Matías Bella, con la participación del Subdirector de Cómputos, Dr. Wilfredo Aguirre Armand, y el Fiscal Informático, Dr. José Gallardo, junto a los fiscales acreditados de los distintos partidos políticos y alianzas provinciales.

Durante el ensayo, se cargaron 561 modelos de telegramas digitales provenientes de distintos municipios, previamente digitalizados por el Correo Andreani, para comprobar la eficacia y el correcto funcionamiento del software de escrutinio. El objetivo fue garantizar que tanto el recuento provisional como el definitivo se realicen de manera ágil, segura y transparente.

Los partidos y alianzas representados en la prueba incluyeron: Unión Cívica Radical, PRO – Propuesta Republicana, Acción Popular de los Trabajadores, La Libertad Avanza, Nuevo Encuentro, Justicialista, Nueva Corrientes, Limpiar Corrientes, Demócrata Progresista y Autonomista.

El resultado del simulacro fue exitoso, confirmando que el sistema informático está listo para ser utilizado en las elecciones provinciales. Los apoderados y fiscales de los distintos espacios políticos pudieron supervisar el proceso, garantizando la transparencia del operativo.

Con esta actividad, la Junta Electoral busca asegurar que los correntinos tengan un proceso de votación y escrutinio confiable y seguro.