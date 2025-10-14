La Policía de Corrientes liberó dos crías de yacaré overo que un vecino quería como mascotas

Un aviso ciudadano a través de la red social WhatsApp permitió a la Policía de Corrientes realizar un procedimiento exitoso para proteger la fauna silvestre local. La intervención culminó con el rescate y la liberación de dos crías de yacaré overo (Caiman latirostris), una especie protegida por la legislación provincial.

La alerta indicaba que un vecino de la localidad de Santa Rosa tenía en su poder dos ejemplares de yacaré. De inmediato, se dio intervención a la División de Policía Rural y Ambiental de Concepci

Tenencia ilegal por desconocimiento

El personal policial, a cargo del Subcomisario Edgardo Barrios, localizó el domicilio en un barrio de Santa Rosa. En el lugar, se constató la presencia de los ejemplares de yacaré overo en manos de Tomás Emanuel B., de 26 años.

El joven manifestó a las autoridades que había encontrado a los animales a la vera de la Ruta Provincial N.º 6 y los llevó a su casa con la intención de criarlos como mascotas.

Tras la explicación sobre la ilegalidad de mantener fauna silvestre en cautiverio, cuya captura y comercialización están prohibidas y penadas por ley, el vecino hizo entrega de las dos crías de manera voluntaria.

El procedimiento contó con el acompañamiento de la veterinaria María Belén Bissaro, quien verificó el buen estado de salud de los pichones. Inmediatamente, se procedió a la liberación de los yacarés en su hábitat natural, en una zona segura y apta para su desarrollo.

El comisario inspector Ramón Ernesto Flores, jefe de la Comisaría Distrito Santa Rosa, destacó la colaboración de los vecinos y el trabajo conjunto, recordando que "la preservación de la fauna es responsabilidad de todos, y cada acción de conciencia ayuda a cuidar el equilibrio de nuestro ecosistema”.

*Con información de FM La Ruta 95.7Mhz. Santa Rosa