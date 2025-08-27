En el aniversario de Santo Tomé, Gustavo Valdés remarcó la necesidad de industrializar la ciudad y crear un polo universitario

El gobernador Gustavo Valdés encabezó este miércoles la ceremonia por el 162° aniversario de la refundación de Santo Tomé. Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el intendente Augusto Suaid, el mandatario provincial destacó el valor histórico y cultural de la comunidad y reafirmó su compromiso con el desarrollo de la región.

Valdés realizó un repaso por la historia de la ciudad y aseguró que “no existió nunca un gobierno que haya hecho tanta obra pública” en Santo Tomé. En ese sentido, mencionó avances en infraestructura urbana, iluminación LED y espacios deportivos, aunque remarcó que el desafío central es "seguir industrializando la ciudad", y fijó como meta la generación de parques industriales.

"Si no hay unión en los pueblos, no hay progreso", afirmó Valdés, quien también destacó el rol del sector privado como motor de empleo y el papel del Estado para viabilizar inversiones.

Educación y futuro

La educación fue un punto central en el discurso del gobernador, quien defendió la escuela pública en todos sus niveles.

Con el objetivo de que ningún santotomeño se tenga que ir para estudiar, convocó a consolidar la oferta superior en la ciudad y lograr que "muchos correntinos vengan a buscar conocimiento a Santo Tomé. Este tiene que ser el polo universitario de la costa del Uruguay".

Por su parte, el intendente Suaid se refirió a la fecha como “un encuentro entre culturas y del esfuerzo compartido” y destacó que “cuando Provincia y Municipio tiran para el mismo lado, Santo Tomé progresa”.

Además, coincidió con Valdés en la visión de conseguir más carreras en la localidad para que “ningún joven tengan que abandonar su ciudad para cumplir sus sueños”.

El acto concluyó con el tradicional desfile cívico militar, con la participación de escuelas, excombatientes y fuerzas de seguridad, entre otras instituciones.